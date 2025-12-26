少しでも一緒に▶▶この作品を最初から読む大好きな母と、ずっと苦手だった父。ふたりが同時期にガンと宣告されて…。いつでもメイクはばっちり、仕事を一生懸命頑張る母が自慢だったという枇杷かな子さん。そんな大好きな母にある日、乳がんが見つかったことを知らされます。それとほぼ同時期に、些細なことで怒鳴り散らす父にもがんが見つかって、目まぐるしい介護の日々が始まります。余命宣告、最後の家族旅行などを