セレッソ大阪は26日、FC今治からMF横山夢樹(20)が完全移籍加入することを発表した。横山は帝京高からの高卒ルーキーで昨年に今治へ加入し、今季はJ2で25試合6得点を記録した。今年開催されたU-20ワールドカップでは4試合に出場して1ゴール1アシスト。兄はゲンク(ベルギー)に所属するFW横山歩夢だ。横山は両クラブを通じて以下のようにコメントしている。▽今治「2年間ありがとうございました。応援していただいたファン・サ