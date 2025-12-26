Jリーグは26日、明治安田J1百年構想リーグと明治安田J2・J3百年構想リーグについて、第1節と第2節のキックオフ日時や会場を発表した。残り試合の詳細は来年1月9日の発表を予定している。2月6日(金)に行われるJ1百年構想リーグのオープニングマッチ3試合はすべて19時キックオフ。7日のセレッソ大阪対ガンバ大阪は5年ぶりにヤンマースタジアム長居でのリーグ戦開催となる。▽EAST第1節2月6日(金)横浜FM 19:00 町田 [日産ス]2月7