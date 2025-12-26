清水エスパルスは26日、GK佐々木智太郎(18)とMF嶋本悠大(19)の契約更新を発表した。両選手とも高卒ルーキーで、昌平高から加入した佐々木は今季出場なし。ロサンゼルス五輪世代の代表に入っている大津高出身の嶋本はリーグ戦13試合とルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。