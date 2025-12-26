カメラのキタムラ大阪／なんばCITY店で、中西学氏の写真展「60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN-大阪展-」が1月2日（木）から開催される。 2026年にウルトラマンシリーズが60周年を迎えるのを記念した写真展。2025年11月から12月にかけて新宿 北村写真機店で開催した展示の巡回展となる。 大阪展では写真家の中西学氏が選んだ作品を展示。初代「ウルトラマン」の特撮シーンを現代の撮影技術で完全再現した作品