強い寒気の影響で広島県内は各地で雪が降り、北部では夕方にかけて大雪となる見込みです。午前8時頃北広島町大朝では朝から雪が降り続けています。午前11時時点の県内の積雪は北広島町八幡で13センチ庄原市高野で12センチとなっています。広島市でも雪の朝となりました。広島市中区で0.2℃まで気温が下がるなど県内の6地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。■男性「こんなに（雪が）降っていると思わなくてびっくり