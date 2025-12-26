サッカースタジアムでのテロを想定し、広島県警やサンフレッチェ広島などが初めての合同訓練を行いました。■訓練呼びかけ「消防隊です。逃げ遅れた方はいませんか」エディオンピースウイング広島で行われた訓練には、県警や消防、サンフレッチェ広島などからおよそ180人が参加しました。3階のトイレ付近で人が倒れており、硫化水素が発生した想定で行われ、避難誘導や負傷者の救助、除染作業などの手順を確認しました