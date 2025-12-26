周南コンビナートでの海底で不発弾が見つかった問題…不発弾の周辺で別の金属反応が確認されていたことを受け県は、潜水作業を行っていましたが新たに不発弾は発見されませんでした。この問題は2025年9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で250kg爆弾とみられる不発弾が見つかったものです。周辺の10か所でも金属反応が確認されていたことを受け県は、12月23日から潜水調査を行っていました。その結果、10か所のうち6か