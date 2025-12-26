北海道乙部町で12月26日、住宅付近で子グマ1頭が目撃されました。クマが目撃されたのは、乙部町豊浜の豊浜トンネル南側にある住宅付近です。午前7時20分ごろ、80代の男性が玄関から外に出ようとしたところ、子グマがいたということです。クマの体長は約80センチで、東側の山の方に立ち去りました。現在までに被害は確認されていません。現場付近には幅9センチのクマの足跡が残っていて、警察は周辺をパトロールし、警戒を続