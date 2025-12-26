25日夜、神奈川県横浜市の繁華街にある雑居ビルで男性が全裸で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は事件と事故の両面で捜査しています。警察によりますと25日午後9時半すぎ、横浜市中区長者町で男性から「全裸の男が倒れている」などと110番通報がありました。現場は、繁華街にある7階建ての雑居ビルで、警察が駆けつけると3階部分の階段の踊り場でほぼ全裸の男性があお向けで倒れていたということです。男