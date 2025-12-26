ロッテは２６日、仕事納めとなり、サブロー監督（４９）がＺＯＺＯマリンスタジアムを訪れた。秋季キャンプの成果を「練習量にしても、質を求めることに対しても、あとはピッチャーのクイック。練習したら一定の成果が生まれるんだなってことがわかった」と振り返った。その上で「継続してチームとしてやっていきたいなと思います」と春季キャンプ以降も継続し、レベルアップを誓った。また、新戦力として前ＤｅＮＡのジャク