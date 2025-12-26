漫才コンビ「中川家」が２６日、ニッポン放送のラジオ番組「中川家ザ・ラジオショー」で、吉本興業の社員からかつて受けたパワハラについて明かした。２１日に決勝が行われた「Ｍ−１グランプリ２０２５」では、吉本の後輩であるたくろうが優勝。剛は「たくろうはもうグリーン車みたいですね、移動は」と、優勝を機に新幹線の座席が普通車からグリーン車にグレードアップしたと明かした。中川家は２００１年に行われた第１