スピードスケート女子５００メートルでミラノ・コルティナ五輪代表を確実にしている吉田雪乃（寿広）がハイパフォーマンスを見せた。全日本選手権初日（２６日、長野・エムウェーブ）の同種目では、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）と同走。吉田は最初の１００メートルを全体１位の１０秒４０で通過すると、最後まで伸びやかな滑りで高木を振り切った。大会新記録の３７秒３６をマークし「みなさんに