RIIZEが、1年5ヶ月ぶりの日本オリジナル作品となるThe 2nd Japan Single「All of You」のメインビジュアルを公開した。2026年2月18日(水)に発売を迎える本作は新曲「All of You」「Flashlight」を収録し、初回限定盤A/B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種で発売される。公開されたビジュアルはそれぞれの個性と関係性を立体的に切り取り、自由さ・遊び心・チームとしての一体感を同時に表現している。これから始まる