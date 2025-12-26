大阪地下街が運営する「ホワイティうめだ」にて、2026年1月2日（金）より「ふゆSALE」が開催されます。ファッションやコスメなどの割引セールに加え、豪華賞品が当たるスタンプラリーや「すみっコぐらし」のお正月装飾など、新春を彩るイベントが展開されます。 ホワイティうめだ「ふゆSALE」 開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)開催場所：ホワイティうめだ（大阪市北区小松原町梅田地下街）内容：各店での