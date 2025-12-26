北朝鮮の金正恩（キム･ジョンウン）国務委員長が24日､新型地対空ミサイル試験射撃を参観した｡来年初めの第9回大会を控え､｢核動力戦略誘導弾潜水艦｣建造現場と､いわゆる｢北朝鮮版THAAD（高高度防衛ミサイル）｣試験発射を同日に公開し､国防分野の成果を浮き彫りにする狙いがあると解釈される｡25日の朝鮮中央通信によると､北朝鮮ミサイル総局は前日､金正恩委員長が参観した中､東海（トンヘ､日本名･日本海）上に新型高空長距離対空ミサ