米国ドルに対するウォン相場が1430ウォン台までウォン高が進んだ。26日、ソウル外国為替市場で対ドルのウォン相場は、午前11時40分ごろ1ドル＝1430．8ウォンを記録した。一時は1480ウォン台まで上昇していた為替レートは、為替当局の全面的かつ強力な対応により、24日にはわずか1日で1440ウォン台まで下落して、この日は1430ウォン台を記録したウォン相場が取引時間中に1430ウォン台を記録したのは先月4日以来、約1カ月半ぶりだ。