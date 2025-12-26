数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、『ドラゴンボールZ』のキャラクターをモチーフにした「吸水速乾タオルキャップ」が登場！「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の特徴的な頭部をイメージした、ユニークなデザインがポイントです。 スケーター『ドラゴンボールZ』吸水速乾タオルキャップ「ピッコロ／フリーザ／魔人ブウ」 価格：各1,540円（税込）サイズ：フリー販売