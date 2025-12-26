ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が26日、台湾・台北市内で入団会見を行った。背番号は18。最速158キロを誇る右腕。3年推定総額15億円の大型契約でソフトバンクが日米争奪戦を制した。会見に出席した城島CBOは「若くて才能のあるシュー投手と契約できてハッピーです。我々ホークスにとっては最高のクリスマスプレゼントが届きました」とニッコリ。「今でも素晴らしい投手ですけど彼のピークが今だとは