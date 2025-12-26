気象予報士でタレントの穂川果音（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・トナカイコスプレを披露した。「メリクリでした今年もアベプラでクリスマスな写真を撮れて嬉しい」とつづり、トナカイのミニスカ・コスプレでの元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥との2ショットなどをアップ。そして、「でも、クリスマス終わった次の日から、急にお正月モードになっちゃうの不思議すぎるよね笑アベプラは、今日