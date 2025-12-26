◇第93回全日本スピードスケート選手権大会 女子500m(26日、長野市エムウェーブ)全日本スピードスケート選手権大会の競技1日目が行われ、「女子500m」では吉田雪乃選手が優勝しました。前年大会では“憧れ”と慕う郄木美帆選手にわずか0秒12差と、僅差で敗れていた吉田選手。今大会では郄木選手と同走でレースに挑むと、最初の100メートルを全体トップの10秒40で通過します。さらに500mを滑り終え、大会新記録となる37