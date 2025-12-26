東北電力ネットワークによりますと、北秋田市阿仁の一部地域、約400軒で発生している停電は午後5時ごろ復旧の見通しです。北秋田市阿仁の一部地域では26日午前9時半ごろから停電が続いています。雪などによる倒木や樹木の接触が原因とみられています。