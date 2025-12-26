伊藤忠商事は、オーストラリアを代表するワイナリー「Vinarchy（ヴィナキー）」社と、日本国内における輸入・販売代理店契約を締結。1月から伊藤忠商事がヴィナキー社製品の輸入を開始、伊藤忠食品がヴィナキー社製品の日本国内での販売を担う。ヴィナキー社は2025年にアコレード・ワインズとペルノ・リカール・ワインメーカーズの統合で誕生した世界有数の規模を誇るワイン企業。年間純売上高は15億豪?を超え、世界最大級のワ