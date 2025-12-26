なるみやが、自身初となる全国7都市を巡るツアー『なるみや Live Tour 2026 “夢見行脚”』を2026年5月6日より開催する。 （関連：なるみや、音楽を生み出すことへの素直な願い“まどろみ”の中でつながり合った初ワンマンツアー） 本情報は12月25日に行われた『なるみやと秘密のティーパーティー』で発表されたもの。本公演のファンクラブ会員限定となる先行受付（抽選）も、現在受付中だ