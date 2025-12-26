言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常でよく使う言葉ばかりの問題です。1分以内の正解を目指しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きさい□□□□もん□□さい答えを見る↓↓↓↓↓正解：てん正解は「てん」でした。▼解説それぞれの言葉に「てん」を入れると、次のようになります。てんき（天気）さいてん（採点・祭典）て