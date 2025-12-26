巨人は26日、新外国人選手として、ブライアン・マタ投手（26）＝191センチ、101キロ、右投げ右打ち＝と契約に合意したと発表した。球団を通じ「大きな喜びと興奮を感じ、長い歴史と世界的な知名度を誇る名門球団の一員になれることを光栄に思う」とコメントした。ベネズエラ出身で、米大リーグでの出場経験はない。今季はレッドソックス傘下マイナー3Aで42試合に登板し、3勝3敗2セーブ、防御率5.08だった。