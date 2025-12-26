大阪大は26日、奈良市内のコンビニで女子中学生のスカート内を盗撮したとして、医学部付属病院の川端秀毅医師（36）を諭旨解雇の懲戒処分とした。大学の聞き取りに事実関係を認めているという。奈良署に11月22日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで現行犯逮捕され、その後釈放された。大学は「厳正な服務規律の実施および信頼回復に鋭意努める」とコメントを出した。