女子ゴルファーの岩井千怜が２６日、インスタグラムを更新。ＬＰＧＡツアーの登録名を「ＣｈｉｓａｔｏＩｗａｉ」から、「ＣｈｉｚｚｙＩｗａｉ」に変更することを発表した。今年から双子の姉、明愛とともに米ツアー参戦。千怜は５月、明愛は８月に優勝し、米史上初の双子Ｖを果たした。千怜は英語と日本語で変更を伝え、「日本でも会ったらぜひ、Ｃｈｉｚｚｙ」と呼びかけた。