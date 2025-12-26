来年３月のＷＢＣで２連覇を目指す井端弘和監督（５０）が２６日、侍ジャパンの第一陣を発表した。メンバーには参戦を表明していた大谷翔平投手（３１＝ドジャース）に加え、松井裕樹投手（３０＝パドレス）、伊藤大海投手（２８＝日本ハム）、大勢投手（２６＝巨人）、菊池雄星投手（３４＝エンゼルス）、種市篤暉投手（２７＝ロッテ）、平良海馬投手（２６＝西武）、石井大智投手（２８＝阪神）の８投手が名を連ねた。井端