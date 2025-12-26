Ｊ２札幌は２６日、Ｊ１横浜ＦＭＧＫ田川知樹（２３）が期限付き移籍で加入すると正式発表した。契約期間は来年２月１日から６月３０日までになる。大阪・興国高から２０２１年に横浜ＦＭに加入した田川は、２３年に当時Ｊ３の富山（現Ｊ２）に期限付き移籍。今季までの３年間で計１０４試合に出場と正ＧＫを務めた。身長１８０センチと大柄ではないが、セービング力などＧＫに不可欠な要素に加え、足元の技術も高い。クラブ