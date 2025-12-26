独身時代は恋に仕事にバカンスにと自由を謳歌していた女性たち。でも出産してママになれば立場が変わります。そのことに息苦しさを感じるママたちも少なくないようです。『母になったら「きちんと生きています感」を出さなくては、と思ってツライ。これまで適当に生きてきたのに、理想の母親像に苦しめられる』これまで気ままに生きてきた人ほど、母親になった瞬間に“理想の母親像”という見えない呪縛に苦しむのかもしれません。