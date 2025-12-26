台湾プロ野球の味全から海外移籍制度を申請しソフトバンクに入団した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が26日、台北で入団会見を開いた。3年15億円近い大型契約とみられ、背番号は18に決まった。（金額は推定）徐は最速158キロを誇る右腕で、台湾プロ野球のドラフト1位で2020年に味全に入団。今季は19試合の登板で5勝7敗、防御率2・05だった。入団会見では「環境もそうだし、ホークスの中には素晴らしい選手もいる。そうい