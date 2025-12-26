¿¼Ìë0»þ25Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²¦¼Ô·èÄê¤ÏÄ«Êý¡Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬X¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥êÊüÁ÷»þ´Ö¤Ë?Ã²¤­Àá?¤òÅÇÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖµÜºê¤Ç¤ÎM1ÊüÁ÷¤Ï29Æü¿¼Ìë0»þ25Ê¬¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤ÏÄ«4»þ¡£³¤³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å°ÌëÉ¬¿Ü¤Î»þ´ÖÂÓ¤È¤Ê¤ë¡£µÜºê¸©¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎÌ±Êü¤¬µÜºêÊüÁ÷(MRT)¤È¥Æ¥ì¥ÓµÜºê(UMK)¤Î2¶É¤Î¤ß¡£