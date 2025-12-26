ÁíºÛÁªÅöÆü¤ÏÎÙÀÊ¤Ë¡Ä¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¸°ð¹¸»Ò»²µÄ±¡µÄ°÷(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê(64)¤È¤Î¥¬¥Á¥Ã¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸°ð¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÂÐºöËÜÉô¤Î²òÃÄ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö1¿Í1¿Í¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤·¤¿»ä¤Î·ÈÂÓ¤È·ÈÂÓ¥«¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤ª¤Ã¡ª¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿