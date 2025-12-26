Jリーグは26日、2026年2月から6月まで開催する「明治安田J1リーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンド第1、2節の詳細を発表し、J1アビスパ福岡は開幕戦が2月8日のホーム岡山戦となった。キックオフは午後1時5分。第2節もホームでC大阪と2月15日午後3時キックオフ。第3節以降の詳細は1月に発表する。対戦カードと日程は以下の通り。節月・日H＆A相手32・21or22or23A京都42・28or3・1 &