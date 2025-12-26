俳優の田村心さんが24日に、自身のXを更新。『刀剣乱舞』シリーズで陸奥守吉行を演じている4人が集まり、「陸奥会」をしたことを報告しました。【写真を見る】【 刀剣乱舞 】陸奥守吉行役の4名が「陸奥会」を開催！ ファンからは「むっちゃんとむっちゃんとむっちゃんとむっちゃんがいる！！！」田村さんは「【ご報告】ついに実現しました。「陸奥会」」と題すると声優の濱健人さん、俳優の蒼木陣さん、歌舞伎俳優の中村歌昇さんと