【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳで、米軍がナイジェリア北西部でイスラム過激派組織「イスラム国」の「テロリスト」を攻撃したと明らかにした。「長年、罪のないキリスト教徒を殺害してきた」ことを攻撃の理由に挙げた。トランプ氏は「強力かつ致命的な攻撃を実施した」と投稿したが、攻撃の詳細は公表されていない。キリスト教徒への殺害行為が続けば「さらに多くのテロリストが死ぬだろ