勝浦漁港近くに完成した1階に足湯を備えた津波避難タワー＝26日、和歌山県那智勝浦町南海トラフ巨大地震の被害が懸念される和歌山県那智勝浦町で26日、観光客も利用できる津波避難タワーが完成した。普段は勝浦漁港と海が見渡せる展望台として常時開放されており、1階には十数人が入れる足湯を備えている。高さ約20メートルの4階建て。巨大地震が発生すると高さ4.4メートルの津波が想定される地域に立ち、2階以上が避難スペー