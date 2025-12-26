お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が26日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ・たくろうについて語った。実は以前からたくろうに注目していた剛。当時結成2年目ながら絶賛していて「2018年から言ってましたから。なかなか出てなかったけど。形ができてなかったんでしょうね。赤木くんのキャラをどうネタに入れていく