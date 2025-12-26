脚本家で作家の内館牧子さんが、急性左心不全のため17日に亡くなったことが26日、分かりました。77歳でした。内館さんは、1992年から放送されたNHK連続テレビ小説『ひらり』の脚本を手がけました。そして、1992年度の第1回橋田賞を受賞。さらに、1997年にはNHK大河ドラマ『毛利元就』の脚本も担当しました。また、作家としても映画化された小説『終わった人』などを手がけています。近年も活躍を続けていて、脚本を手がけた2019年