【マインクラフト2026年福袋】 12月25日 発売 お届け予定日：2026年1月5日より順次発送 価格：5,500円～ インフォレンズは、オンラインストア「マイクラファン・ショップ」にて「マインクラフト2026年福袋」を12月25日12時より販売を開始した。2026年1月5日より順次発送を予定し、価格は5,500円～22,000円の5商品。また、池袋パルコ店は1月2日10時から販売