ジャーナリストの田原総一朗さん（91）が2025年12月24日にYouTubeチャンネルを更新し、入院していたことを明かした。「夏バテじゃないかな」動画冒頭、「実は入院をしていた」と紹介された田原さん。しかし、本人は「生きてること自体がおかしいんだよ」と真顔で自虐しつつ、入院の原因については「よく分からない」と明かした。また、「入院したときに医者が調べてくれて、どこも悪くなかった」と説明。一方、具合がよくなかった