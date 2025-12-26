愛知県高浜市で9月、原付きバイクの運転手を車でひき逃げし、大けがをさせたとして逮捕された男性について、名古屋地検岡崎支部は不起訴処分としました。 12月19日付で不起訴処分となったのは、高浜市の男性会社員（24）です。 警察によりますと、男性は9月11日の夕方、高浜市小池町の市道で、乗用車を運転中、原付きバイクに追突し、運転していた男性に大けがをさせたにもかかわらず、そのまま逃げたひき逃げの疑いで