(C)AbemaTV,Inc. LGエレクトロニクス・ジャパンのテレビとスマートモニターが、動画配信「ABEMA」に対応した。対象製品のホーム画面から「LG Content Store」または「Apps」にアクセスして、ABEMAアプリをダウンロードすることで視聴できるようになる。 対象モデルは、2023年以降に日本国内で発売された、LGの有機ELテレビおよび液晶テレビと一部スマートモニターで順次適用される。