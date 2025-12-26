スマートアクアリウム静岡（静岡市葵区・松坂屋静岡店本館７階）では、２７日から来年２月１日まで、年末年始の特別展示として、新年の干支（えと）「午」にちなみ「ウマヅラハギ」「クロウミウマ」「ラインドシーホース」を神社に見立てた干支水槽にて展示する。さらに昨年も好評だった、水族館スタッフが作製した同館限定の「いきものおみくじ」も販売する。昨年は魚のみだったが、今年はカメやカニなどバリエーションも増え