ロードスターキャピタルはしっかり。２５日取引終了後、デジタル証券の発行・流通基盤を持つＨａｓｈＤａｓＨＨｏｌｄｉｎｇｓ（東京都千代田区）の全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。今後、不動産セキュリティ・トークン・オファリング（ＳＴＯ）の物件供給から案件組成、販売、運用までを一貫して提供できる体制の構築を目指す。 出所：MINKABU PRESS