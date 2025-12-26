ＭＴＧが急反発している。旗艦ブランド「ＲｅＦａ」を展開し、ヘアケア製品が業績の牽引役となっている。２６日、一部で先行販売していたドライヤー「ＲｅＦａ ＢＥＡＵＴＥＣＨ ＤＲＹＥＲ ＳＥ」（リファビューテックドライヤーＳＥ）を２０２６年１月１４日から一部店舗を除く全国のＲｅＦａ ＳＨＯＰや家電量販店などで販売すると発表しており、拡販を期待した買いが集まっている。予約は１月７日に始める