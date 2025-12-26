午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７６７、値下がり銘柄数は７５５、変わらずは７６銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、情報・通信、海運、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS