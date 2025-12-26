韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、12・3非常戒厳以降に起訴された事件の裁判で初めて求刑を受けた。【調査】尹錫悦、韓国人が選ぶ「歴代最悪の大統領」にチョ・ウンソク内乱特別検察チーム（内乱特検）は12月26日午前、ソウル中央地裁・刑事35部（ペク・デヒョン部長判事）の審理で開かれた尹前大統領の裁判の結審公判で、逮捕妨害の容疑については懲役5年、国務委員の審議権侵害および虚偽公報・秘話フォン現出妨害（