26日14時現在の日経平均株価は前日比379.65円（0.75％）高の5万787.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は767、値下がりは755、変わらずは76。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を121.67円押し上げている。次いでファストリ が105.09円、ＳＢＧ が69.19円、東エレク が41.11円、コナミＧ が11.36円と続く。 マイナス寄与度は19.39円の押し下げでフジクラ がトップ。以下、ファナック が13.0